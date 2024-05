Krypto News: Darum pendelt der Kryptomarkt zwischen Lethargie und Manie

Der Kryptomarkt scheint derzeit zwischen einer Antriebslosigkeit und gleichzeitig einem hohen Optimismus hin und her zu schwanken. Welche Faktoren dabei heute von besonderer Relevanz sind, stellen wir Ihnen nun in dem folgenden Beitrag im Detail vor. Tauchen Sie jetzt ein in die spannende Welt der Höhen und Tiefen des Kryptomarktes.

Transaktion von Mt. Gox löst Korrektur von Bitcoin aus

https://x.com/jjcmoreno/status/1795293007908085867

Der Bitcoin-Kurs hat heute eine Korrektur von 2,22 % auf 67.869 USD hingelegt, da die Investoren einen Verkaufsdruck befürchtet hatten. Zurückzuführen war dieser auf 13 Transaktionen der Wallet der damals insolvent gegangenen Bitcoin-Börse Mt. Gox im Umfang von 42.829 BTC oder umgerechnet 9,6 Mrd. USD.

Sie schuldet ihren 127.000 Gläubiger noch 9,4 Mrd. USD in Bitcoin und 72 Mio. USD in BCH. Hinzu kommen weitere Verpflichtungen in Yen im Umfang von 445,8 Mio. USD. Laut dem Rehabilitations-Treuhänder Nobuaki Kobayashi seien die jüngsten Transaktionen ein Teil der Rückzahlungspläne.

Allerdings gibt es laut ihm noch keinen genauen Termin für die Rückzahlungen. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass dies noch in diesem Jahr geschehen werde. Dieser Meinung ist auch unter anderem Mark Karpelès, der ehemalige Geschäftsführer von Mt. Gox.

Binance verzeichnet massiven Rückgang des Volumens

Binance hat am heutigen Tage 70 bis 95 % seines Handelsvolumens bei führenden Kryptowährungen verloren. Unter anderem sind es bei Bitcoin 62 %, bei Solana 88,9 % und bei Dogecoin 95 % weniger. Zurückzuführen sein soll dies auf die Inaktivität der Handelsroboter. Sie sollen normalerweise für die Stabilisierung des Marktes und zur Bereitstellung von Liquidität verwendet werden.

Vermutlich liegt der Grund in der geplanten Regulierung der EU. Denn diese plant, MEV (Maximum Extractable Value) zu verbieten, da es sich laut MiCA (Markets in the Crypto Assets Regulation) um illegale Marktmanipulationen handelt. Laut EU müssen alle MEV-Instanzen gemeldet werden, was vielleicht nicht ausreichend geschehen ist.

Somit könnte es vorsichtshalber zu einer Abschaltung gekommen sein. Auf diese Weise könnte Binance möglicherweise aufgrund seiner Eigeninitiative Schlimmeres verhindern. Bisher gibt es jedoch noch keine genauen Erklärungen von Binance, welche das Verhalten erklären, sodass es sich lediglich um Vermutungen handelt.

Politisierung der Kryptowährungen nimmt in den USA weiter zu

Nun ist von dem Kryptodaten-Spezialisten Arkham bekannt gegeben worden, dass die Wallet von Donald Trump mit 10.140.127 USD die Marke von 10 Mio. überschritten hat. Das meiste seines Krypto-Vermögens hält er mit 7,34 Mio. USD in dem gleichnamigen Coin TRUMP. Eine weitere große Position seines Portfolios nimmt Ethereum mit 1,81 Mio. USD ein.

Aber auch der zu dem MAGA-Token dazugehörige Coin MAGA VP (Vizepräsident) macht mit 0,48 Mio. USD einen nicht unerheblichen Anteil von Trumps Portfolio aus. Hinzu kommt ein weiterer Fan-Memecoin mit dem Namen Babytrump, der auf eine Allokation von 0,15 Mio. USD kommt.

https://x.com/ArkhamIntel/status/1795085557715861918

Angesichts solcher großzügigen Geschenke, neben den Wahlspenden, könnten so manche Menschen ihr Bild über Kryptowährungen wandeln. Zudem unterstützen sie Trump bei seinen Gerichtsverhandlungen, sodass er sein Bild über digitale Assets zuletzt deutlich gewandelt hat.

Unter anderem setzt er sich nun für ein neues Kryptogesetz in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer von Bitcoin Magazine, ein Recht auf Selbstverwahrung, ein CBDC-Verbot, die Lösung des US-Schuldenproblems durch Bitcoin und einen liberalen Kryptomarkt ein.

Somit möchte er die bis zu rund 34 % der an Kryptowährungen interessierten US-Wähler gewinnen. Ebenso halten 20 % der Personen in den Swing States Kryptowährungen für ein wichtiges Wahlkampf-Thema. Schon jetzt konnte Trump laut Wahlumfragen damit zuletzt die Führung übernehmen.

Bisher hatten 49 % der US-Wähler keiner der beiden Parteien bei Kryptowährungen vertraut, dieser Umstand dürfte sich jedoch inzwischen langsam wandeln. Zudem sind 69 % von ihnen unzufrieden mit dem derzeitigen Finanzsystem, aber 60 % verstehen Blockchains nicht und 35 % fühlen sich noch nicht ausreichend informiert.

Dennoch dürften die Kryptowährungen von einer höheren Regulierungssicherheit und einer liberaleren Haltung der Präsidenten profitieren. Insbesondere im Falle von Trump könnte der Kryptomarkt besonders stark steigen, da Joe Biden bisher noch eher als Kritiker und Befürworter von CBDC war. Allerdings hatte auch Biden zuletzt kein Veto eingelegt, was vermutlich auf die schlechteren Umfragewerte zurückzuführen ist.

Zwei Coins können vom aktuellen Umfeld besonders profitieren

Kryptowährungen gewinnen zunehmend an Bedeutung für den Wahlkampf in den USA. In diesem Zusammenhang konnten die Kurse vieler patriotischer Memetoken profitieren. Auf diesem Erfolgsmodell baut jetzt der beliebte Seehund Sealana auf, welcher wieder zurück zu den Wurzeln geht und ein lustiger Parodie-Memecoin ist.

Genau genommen handelt es sich um einen Redneck-Seehund, der den gesamten Tag über nach dem nächsten Memecoin Ausschau hält, welcher wie Dogwifhat über 300.000.000 % steigt. Somit erhofft er sich dann endlich den amerikanischen Traum leben zu können. Anleger können jetzt den Seehund mit Solana-Coins mästen, um SEAL-Token zu erhalten.

Dabei erhalten alle denselben Preis und daher auch das gleiche Explosionspotenzial bei der ersten Listung. Noch befindet sich Sealana im Vorverkauf, in dem die Coins für 0,022 USD angeboten werden. Mit diesem Konzept konnte er schnell eine Truppe von Kameraden aufstellen, um gemeinsam für die Vision von Sealana zu kämpfen.

Ein weiteres vielversprechendes Projekt ist 99Bitcoins. Denn allein die gravierende Bildungslücke der Amerikaner bezüglich Kryptowährungen weist auf ein enormes Potenzial für Bildungs-Coins hin. Genau an dieser Stelle setzt die seit 11 Jahren etablierte Bildungsplattform 99Bitcoins jetzt mit seinem neuesten stark gefragten Projekt an, wobei es aufgrund der geringen Kompetenz ein beeindruckendes Wachstumspotenzial bietet.

Aufgrund der hohen Nutzerbasis von 709.000 Abonnenten und mehr als 2,84 Mio. Kursteilnehmer hat das Projekt mit seinem Presale schnell über 1,6 Mio. USD eingeworben. Denn es kann mithilfe von Gamifizierung und Tokenisierung des Lernens eine besonders motivierende, effiziente, unterhaltsame und lukrative Lernerfahrung ermöglichen.

Beeindruckend ist auch die Staking-Rendite von noch 991 %. Zudem könnte 99Bitcoins von dem florierenden Ökosystem auf Bitcoin profitieren, da es sich um die etabliertesten Blockchain von allen handelt. Somit könnte es auch leichter Entwickler, Nutzer und Investoren gewinnen, welche besonders entscheidend für den Erfolg einer Kryptowährung sind.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.