Visa steht vor einem Paradigmenwechsel: Während das Unternehmen bisher stark von Interchange-Einnahmen abhängig war, rückt nun der Ausbau von Dienstleistungen und die Ermöglichung von Account-to-Account (A2A)-Zahlungen in den Vordergrund, um die Abhängigkeit von traditionellen Kartenumsätzen zu reduzieren. In einer Partnerschaft mit anderen Technologieunternehmen verbindet Visa seine Open Banking-Fähigkeiten mit deren A2A-Lösungen. So können Kontobesitz und Saldo in Echtzeit überprüft werden, was die Identitätsfeststellung vereinfacht und die direkte Verbindung zwischen Konten ermöglicht. Dieser Schritt ist Teil der Antwort von Visa auf den Trend, der die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs und die Verlagerung hin zu "Bezahlungen per Bankkonto" anstelle von Kredit- oder Debitkarten unterstützt. Die Initiative steht [...]

