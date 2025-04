EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

net digital AG stärkt strategische Position im Zahlungsverkehr - Tochterunternehmen wird Payment Facilitator Erweiterung der Wertschöpfungskette verspricht Effizienzgewinne und Ergebnissteigerung ab 2025 Düsseldorf, 28. April 2025 - Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) baut ihre Kompetenzen im Bereich digitaler Zahlungsdienste konsequent aus: Ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die mobile business engine GmbH (mbe GmbH), wird ab Sommer 2025 als Payment Facilitator (PayFac) tätig. Damit nutzt das Unternehmen die bestehende BaFin-Lizenz, um die eigene Wertschöpfungskette im Payment-Bereich erheblich zu erweitern und gleichzeitig neue Umsatz- und Margenpotenziale zu erschließen. Als Payment Facilitators (PayFac) bietet die mbe GmbH Händlern künftig eine schnelle und effiziente Möglichkeit, die gleichen Funktionalitäten wie bei einem klassischen Acquirer zu nutzen - ohne selbst als Acquirer aufzutreten. Im Wesentlichen erfolgt die Abwicklung über die bestehende Mitgliedschaft der Acquirer bei den Kreditkartenorganisationen. Diese Struktur ermöglicht es, Händler unmittelbar aufzuschalten und den gesamten Zahlungsprozess zentral zu steuern - inklusive Risikomanagement, KYC-Prozessen und der Führung entsprechender Master-Händlerkonten. Händler profitieren dabei von einer "One-Stop"-Lösung für verschiedenste Zahlungsdienstleistungen, was nicht nur den administrativen Aufwand reduziert, sondern auch technische und regulatorische Komplexität spürbar vereinfacht - insbesondere bei mobilen Diensten und Kreditkarten-transaktionen. Bereits heute signalisiert eine Vielzahl potenzieller Handelspartner konkretes Interesse an der Nutzung des neuen Serviceangebots. Die net digital AG rechnet deshalb mit kurzfristigen Vertragsabschlüssen und erwartet bei schneller Adaption durch die Händler erste positive Ergebniseffekte bereits im Geschäftsjahr 2025. Theodor Niehues, CEO der net digital AG, erklärt: "Mit dem Schritt zum Payment Facilitator bauen wir die Wertschöpfungstiefe innerhalb des Konzerns signifikant aus und erhöhen unsere Margenbasis. Gleichzeitig stärken wir unsere Position als umfassender Payment-Partner für Händler im Rahmen eines 360-Grad-Ansatzes und sehen zusätzliche Wachstumsimpulse - sowohl im Bestands- als auch im Neukundengeschäft." Über die net digital AG Die net digital AG ist Technologie- und Lösungspartner für digitale Zahlungssysteme mit einem starken Fokus auf Content-Distribution. Über ihre skalierbare Plattform bietet sie maßgeschneiderte Payment-Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Entertainment und öffentlicher Verkehr. Das Unternehmen erreicht über seine Plattform weltweit mehr als 100 Millionen Verbraucher und betreut rund 250 internationale Kunden. Die Aktie der net digital AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt für Investoren & Presse: net digital AG

