Wer Windows 11 nutzt und ein Android-Smartphone sein Eigen nennt, kann sich über eine neue Funktion freuen: Microsoft will euch unnötige Zwischenschritte in der Erkennung von Text auf Handyfotos ersparen. Während viele Windows-Nutzer:innen immer noch Windows 10 vor Windows 11 bevorzugen, wird Microsoft nicht müde, weitere Funktionen in die aktuelle Version des Betriebssystems zu integrieren. Vor allem für Nutzer:innen, die neben Windows 11 auch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...