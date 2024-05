DALLAS, Texas (IT-Times) - Der US-Chip-Produzent Texas Instruments (TI) hat einen neuen Großaktion. Der Aktivist-Investor Elliott meldet eine größere Aktienposition. Der Hedge-Fonds Elliott Management erwirbt eine Beteiligung in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar an Texas Instruments Inc. (Nasdaq: TXN, ISIN:...

Den vollständigen Artikel lesen ...