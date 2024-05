Ethereum Prognose: Die letzte Korrektur vor dem Allzeithoch?

In den letzten 2 Jahren hinkte die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) dem Bitcoin (BTC), was die Performance angeht, weit hinterher. Während zweiterer bereits im März dieses Jahres ein neues Allzeithoch machen konnte, sieht die Geschichte bei Ethereum (ETH) etwas anders aus. Zwar wurde ebenfalls ein neues Jahreshoch markiert, doch auf das Alltime High fehlt mit etwa 27 % Entfernung bei Ethereum doch zumindest ein moderater Sprung.

Nachdem sich in den letzten Wochen Spekulationen erhärtet hatten, dass die Ethereum-ETFs wieder erwarten von der SEC zugelassen werden könnten - was sich auch bewahrheitet hat - machte sowohl der Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH) einen deutlichen Kursschub. Bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung konnten sogar über 23 % Performance in den Tagen vor der Zulassung erzielt werden.

Nach Bekanntgabe der Nachricht um die Zulassung setzte jedoch vorerst ein "Sell the News" Effekt ein. Dieser sorgte für eine Korrektur. Allerdings gibt es nun interessante Anzeichen dafür, dass die Bahn für den Angriff auf das Allzeithoch nun frei sein könnte …

(Bitcoin durchbricht im März das Allzeithoch von 2021 - Quelle: Tradingview)

Ethereum bildet einen neuen langfristigen Trend aus

Nachdem der Kurs von Ethereum am 18. Juni 2022 sein Tief ausgebildet hatte, lief der Kurs eine lange Zeit in einer leicht aufwärts gerichteten Range. Erst Anfang Dezember konnte der Kurs aus dieser signifikant ausbrechen, einen langfristigen Aufwärtstrend etablieren und in den letzten Wochen noch deutlich an Momentum gewinnen.

Auch der langfristige Abwärtstrend im Wochenchart konnte in den letzten Wochen gebrochen werden. Nun notiert der Ethereum-Kurs relativ knapp unter dem Jahreshoch bei etwa 4.102. Wird dieses gebrochen, bestätigt das den Trend und das Allzeithoch bei 4.891 könnte binnen kürzester Zeit gebrochen werden.

(Ethereum würde beim Durchbruch durch das Jahreshoch bei 4.102 den Trend bestätigen - Quelle: Tradingview)

Ethereum Kursziel: Die 12.500 könnten erreicht werden

Beobachtet man den Ethereum-Kurs in den letzten Wochen, fällt auf, dass die Bewegungen im Wochenchart immer dynamischer und sauberer werden. Kursziele, die über dem Allzeithoch liegen, sind durch Charttechnik immer schwer zu prognostizieren, weil es hier keine Daten oder Marken aus der Vergangenheit gibt, an denen man sich orientieren kann.

Möchte man meinen! Tatsächlich kann man sehr häufig vergangene Bewegungsäste eines Trends nutzen, um eine grobe Orientierung für weitere Anstiege zu haben. Das funktioniert besonders gut mit Fibonacci-Retracements. Dadurch ergibt sich eine Zone für das Kursziel zwischen 8.393 und im besten Fall 12.771.

(Bricht Ethereum durch das Jahreshoch, liegt die Zone für das Kursziel zwischen 8.393 und 12.771 - Quelle: Tradingview)

Gamechanger: Der Ethereum-ETF könnte den gesamten Kryptomarkt beflügeln

Die charttechnische Situation ist natürlich immer nur ein Puzzlestück bei Kursprognosen. Noch wichtiger sind fundamentale Nachrichten. Besonders aussagekräftig ist die Chartprognose jedoch dann, wenn sie von fundamentalen Daten und Nachrichten gestützt wird, wie das derzeit bei Ethereum der Fall ist.

Vergleicht man die Situation mit der Zulassung der Bitcoin-ETFs, kann man davon ausgehen, dass Ethereum nach diesem letzten Luftholen in der Korrektur in den nächsten Wochen einen sehr dynamischen Ausbruch hinlegen könnte. Allerdings könnte der börsengehandelte Fonds auf die zweitgröße Kryptowährung nicht nur Ethereum selbst, sondern den gesamten Kryptomarkt beflügeln, wie auch der bekannte Analyst Scott Melker unter seinem Account "The Wolf Of All Streets" auf X (ehemals Twitter) mit anderen bekannten Anlaysten beleuchtet.

Will The Ethereum ETF Approval Spark A Major Crypto Rally? | Macro Monday https://t.co/n1l0DtUAix - The Wolf Of All Streets (@scottmelker) May 28, 2024

Sollte der gesamte Kryptomarkt beflügelt werden, betrifft das auch kleinere Kryptowährungen, Meme Coins und verschiedene Coins, die sich derzeit gerade erst im Presale befinden. Mit dem Gedanken, dass die nächste große Rallye im Kryptomarkt kurz bevorstehen könnte, richten viele Investoren nun ihr Augenmerk auf Coins, die kurz vor dem Ende ihres ICOs stehen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.