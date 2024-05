Schock am Kryptomarkt: Notcoin (NOT) steigt um über 32 % in 24 Stunden!

Die Korrektur im Kryptomarkt scheint sich seinem Ende zu nähern. Insbesondere seit die Nachricht kam, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC 8 Ethereum-ETFs von verschiedenen Anbietern genehmigt, was vorher von vielen Experten aufgrund der ablehnenden Haltung der Behörde angezweifelt wurde, kehrt der Optimismus in den Markt zurück. Die Kurssteigerungen verschiedener Coins werden wieder größer und es gibt immer mehr große Kursausreißer. Der jüngste stammt von $NOT, der in den letzten 24 Stunden fast 32 % Gewinn für seine Investoren einfahren konnte.

($NOT erzielt über 32 % Gewinn in 24 Stunden - Quelle: Tradingview)

820 % Gewinn in 13 Tagen! $NOT ist nicht zu stoppen

Obwohl $NOT erst vor 13 Tagen an den Start ging, konnte der Kurs bereits um über 820 % ansteigen! Bei einem Startpreis von 0,001 $ steht $NOT derzeit bei 0,009268. Grund für den enormen Kursanstieg dürfte die allgemeine Euphorie der Krypto-Investoren sein, die durch die Zulassung der verschiedenen Ethereum-ETFs neuen Auftrieb erhalten hat.

Bereits jetzt konnte Notcoin ($NOT) dadurch eine Marktkapitalisierung von 950.000.000 $ Dollar erreichen und steht damit knapp vor der wichtigen Marke von 1 Milliarde Dollar. Wird diese signifikant durchbrochen, könnte der Kurs noch deutlich höher steigen. Auch der Chart zeigt sich sehr vielversprechend. Als großer Widerstand erweist sich derzeit das Allzeithoch vom 16. Mai bei 0.01445 $. Allerdings scheint der Kurs derzeit in einer kurzen Korrektur gerade Luft zu holen, um über den Widerstand zu springen.

($NOT notiert derzeit knapp unter dem Allzeithoch, das einen Widerstand bildet - Quelle: Tradingview)

Notcoin im Aufwärtstrend

$NOT kann derzeit nicht nur mit außerordentlich hoher Performance glänzen, sondern hat auch noch einen sehr dynamischen Aufwärtstrend gebildet. Dieser gewinnt zunehmend an Momentum und könnte in den nächsten Wochen weiter anziehen. Die Bewegungsäste des Trends zeigen immer stärkere Bewegungen und machen Investoren der ersten Stunde derzeit besonders viel Freude. Jetzt müsste der Kurs nur über das letzte Hoch bei 0.009930 brechen, um den Trend erneut zu bestätigen. In dem Fall sollte auch das Allzeithoch schnell durchbrochen werden.

($NOT bildet einen starken Aufwärtstrend aus und steht kurz vor der Trendbestätigung - Quelle: Tradingview)

Erhält Notcoin den entscheidenden Schub durch den Ethereum-ETF?

Falls es wirklich zu einem neuen Bull Run im Kryptomarkt kommt, wie in derzeit viele Analysten sehen, könnte das auch $NOT den entscheidenden Schub geben. Ausgelöst werden könnte dieser von der kürzlich erfolgten Zulassung der Ethereum-ETFs. Viele Analysten erwarten, dass diese nicht nur Ethereum zum Anstieg verhilft, sondern dem gesamten Kryptomarkt.

Auch der bekannte Krypto-Analyst Scott Melker - auf X besser bekannt als The Wolf Of All Streets - ist dieser Meinung. Er geht davon aus, dass die Zulassung der Ethereum-ETFs den gesamten Markt in eine neue Aufwärtsrallye treiben könnte und bespricht das in einem Video auf X (ehemals Twitter) mit mehreren anderen Kryptoexperten.

Will The Ethereum ETF Approval Spark A Major Crypto Rally? | Macro Monday https://t.co/n1l0DtUAix - The Wolf Of All Streets (@scottmelker) May 28, 2024

