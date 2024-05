Der Rüstungskonzern Rheinmetall soll bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund als Sponsor einsteigen. Das berichtet das Handelsblatt. Weder der Club noch das Unternehmen äußerten sich am Dienstag auf dpa-Anfrage dazu. Eine offizielle Ankündigung soll es laut dem Sport-Magazin Kicker am Mittwoch geben.Laut des Berichts wurde eine Partnerschaft über drei Jahre abgeschlossen, die dem BVB einen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr einbringen soll. Das Logo des Konzerns soll bereits am Mittwoch während ...

