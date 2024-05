Arrow Electronics, der globale Technologieanbieter und SiMa.ai, das Unternehmen für softwarezentriertes maschinelles Lernen, haben eine strategische Kooperation vereinbart, die es Arrow ermöglicht, SiMa.ai-Produkte in der EMEA-Region zu vertreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528584771/de/

SiMa.ai's Machine Learning System-on-Chip MLSoC (Photo: Business Wire)

SiMa.ai bietet eine Plattform für alle Edge-KI-Anwendungen, die für die wachsenden Anforderungen evolvierender KI/ML-Kundenprojekte skalierbar ist, die von Computer Vision über Transformer bis hin zu multimodaler generativer KI reichen. Die SiMa.ai MLSoC-Plattform (Machine Learning System on Chip) ermöglicht die umfassende Pipeline-Bereitstellung vollständiger realer Arbeitslasten als eigenständiges Edge-basiertes System mit hoher Performance und Energieeffizienz.

Die MLSoC-Plattform von SiMa.ai arbeitet nahtlos mit Palette Software zusammen, um Kunden aus verschiedenen Branchen wie Fertigungsindustrie, Einzelhandel, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen mit erweiterten Rechenkapazitäten zu unterstützen und zugleich die Effizienz zu maximieren, indem sie die höchste Performance in Frames pro Sekunde pro Watt (FPS/W) auf dem Edge-KI/ML-Markt bereitstellt.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Arrow und SiMa.ai die Angebote von SiMa.ai gemeinsam vermarkten. Dabei wird Arrow in der Region als exklusiver Vertriebspartner für die SiMa.ai MLSoC-Plattform, SiMa.ai Palette Software und SiMa.ai Development Kits auftreten.

Margit Tischler, Vice President of Engineering in EMEA bei Arrow, kommentiert: "Bei Arrow sind wir uns der Bedeutung von künstlicher Intelligenz im Edge-Bereich bewusst. SiMa.ai ergänzt unsere KI-Linecard und befähigt uns dazu, unseren Kunden eine Lösung anzubieten, die auf ihre spezifischen KI-Anforderungen zugeschnitten ist."

"Wir begrüßen diese Vertriebsvereinbarung mit Arrow, die Kunden in ganz Europa und dem Nahen Osten einen beschleunigten Zugang zur zentralen Plattform von SiMa.ai für Edge-KI-Anwendungen jeder Art verschafft und bei der Weiterentwicklung ihrer KI/ML-Projekte unterstützt von Computer Vision über Transformer bis hin zu multimodaler generativer KI", so Elizabeth Samara-Rubio, Chief Business Officer bei SiMa.ai. "Diese Vereinbarung mit Arrow wird SiMa.ai dabei helfen, weiter zu skalieren, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Unternehmen sind zunehmend auf einen Partner angewiesen, der sie bei der Bereitstellung und Skalierung von KI/ML-Arbeitslasten an der Edge unterstützt."

Auf der Hardware Pioneers Max in London vom 28. bis 29. Mai 2024 wird Arrow SiMa.ai an seinem Stand J1 vorstellen. Ferner wird SiMa.ai zusammen mit Arrow an einer Diskussionsrunde mit dem Titel "Accelerate the Entire Vision Pipeline" (Beschleunigung der gesamten Vision-Pipeline) teilnehmen, in der die praktische Roadmap für maschinelles Lernen und KI bei wichtigen Endanwendungen am 29. Mai 2024 in Konferenzraum 1, von 10.40 bis 11.10 Uhr, im Mittelpunkt stehen wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie SiMa.ai dabei helfen kann, Edge-ML-Projekte zu beschleunigen, können sich Interessenten hier für das Arrow-Webinar mit SiMa.ai am 10. Juni 2024 anmelden oder eine KI-Beratung durch Arrow-Experten buchen.

Über Arrow Electronics:

Arrow Electronics treibt Innovationen für Tausende von führenden Technologieherstellern und -dienstleistern voran. Mit einem Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entwickelt Arrow Technologielösungen, die den Geschäftsalltag und das tägliche Leben verbessern. Erfahren Sie mehr unter arrow.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528584771/de/

Contacts:

Thorsten Hecking

thorsten.hecking@arrow.com