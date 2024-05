DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rheinmetall-Sponsoring beim BVB:

"Rheinmetall wird Sponsor von Borussia Dortmund. Es ist nicht lange her, da war das kaum denkbar. Doch der Krieg in der Ukraine hat alles geändert - auch den Umgang mit Rüstungskonzernen. (.) Das Thema Rüstung ist mit der neuen Bedrohungslage salonfähig geworden. Mehr noch: In Gesellschaft und Wirtschaft wird das Thema ernst genommen. Ernster womöglich als in der Politik selbst."