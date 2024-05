WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen lädt seine Aktionäre am Mittwoch zur Hauptversammlung ein. Anders als im vergangenen Jahr findet das Treffen dieses Mal wieder rein digital statt. Aktionsvertreter kritisieren die Entscheidung. Vor einem Jahr hatten Klima- und Menschenrechtsaktivisten die Hauptversammlung des Autobauers empfindlich gestört. Offiziell begründet VW die Rückkehr zum rein digitalen Format mit Kostengründen. Proteste soll es in Wolfsburg am Mittwoch dennoch geben. Klimaschutzaktivisten wollen vor dem Werkstor demonstrieren./fjo/DP/he