Die Varta-Aktie zeigt aktuell Stärke am Markt und wird mit einem Kurs von 11,42 € gehandelt, was einem wöchentlichen Plus von 3,72 % entspricht. Die jüngste Performance unterstreicht die Erholung des Wertes nach einer herausfordernden Phase - der Titel nähert sich nun der 4-Euro-Marke. Der Aufwärtstrend ist bemerkenswert, da bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...