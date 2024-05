Der technologielastige Hang Seng Index hat am Mittwoch die Gewinne aus den beiden Vortagen wieder abgegeben. Vor allem die jüngsten Aussagen von Fed-Mitglied Neel Kashkari sorgten für Verunsicherung bei den Anlegern. Die BYD-Aktie stemmte sich allerdings dank der Vorstellung eines neuen Modells gegen den schwachen Gesamtmarkt.Das Verbrauchervertrauen in den USA, welches am Dienstag veröffentlicht wurde, war mit einem Wert von 102 Punkten deutlich höher als die im Vorhinein erwarteten 96 Zähler. ...

