(shareribs.com) London 29.05.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch wieder nach oben. Anleger gehen davon aus, dass die Förderkürzungen im dritten Quartal verlängert werden. Die Rohölsorten Brent und WTI notieren am frühen Mittwochmorgen im Plus. Damit bauen die Notierungen ihre gestrigen Kursgewinne aus. Unter den Marktteilnehmern setzt sich zunehmend die Einschätzung durch, dass die OPEC+ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...