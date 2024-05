Am nächsten Dienstag, den 4. Juni, ist es soweit: Dann wird mit dem Chemiehersteller Evonik Industries einer der letzten HDAX-Konzerne seine Hauptversammlung abhalten. Für Dividendenjäger ist dies ein Termin, den man durchaus im Auge behalten sollte. Denn das Essener Unternehmen ist traditionell ein sehr spendabler Dividendenzahler - auch in diesem Jahr wieder. So erhalten die Anteilseigner, welche die Aktie am Ende des Tages der Hauptsammlung im Depot haben, eine Ausschüttung in Höhe von 1,17 Euro. ...

