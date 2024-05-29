The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2024
ISIN Name
DE000HLB2T68 LB.HESS.THR.CARRARA06E/20
IT0003516066 BOLOGNAFIERE S.P.A. O.N.
CA135087B451 CDA 2024 01.06
CA642869AJ00 NEW BRUNSWICK 2024
AT0000A1EEY2 ERSTE GP BNK15-24 FLR1420
TH0975010016 BANGCHAK SR-FGN- BA4,9338
US571748AV42 MARSH+MCLENNAN COS. 14/24
US377373AG03 GLAXOSM.CAP. 19/24
US341081FK84 FLA PWR LT 2024
USC67111AH49 NOVA CHEMICALS 17/24 REGS
DE000A11QEJ1 BERLIN, LAND LSA14/24A435
DE000HLB3RS5 LB.HESS.THR.CARRARA06C/18
DE000EH1A3P2 COBA MTH E2299 VAR
CH0244717978 ELO S.A. 14-24
CH0244175201 BQUE CANT. FRIBOURG 14-24
FR0011942283 ENGIE 14/UND.FLR
XS1622624242 ALLERGAN FNDG 17/24
XS1425274484 HEIDELB.MAT. MTN 16/24
XS1620176831 OMAN SOV.SUK 17/24 MTN
US212015AN15 CONTI. RES.(OKLA.) 2024
DE000DG4T9W5 DZ BANK IS.A729
DE000NLB2JE6 NORDLB 2 PH.BD.14/15
US824348AV80 SHERWIN-WILLIAMS 17/24
US887317AV76 WARNER MEDIA 14/24
DE000LB2BP16 LBBW FZA 22/24
LT0000630089 LITAUEN 20/24
DE000HLB7309 LB.HESS.THR.CARRARA06B/22
DE000DFK0RV6 DZ BANK IS.A1750
XS2125914593 ABBVIE 20/24
US29364DAS99 ENTERGY ARKANSAS 2024
US46647PCH73 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
US440452AG52 HORMEL FOODS 21/24
CH0525158421 AMP GR.FIN 20/24 MTN
USP4954WAB65 GRUPO IDESA 20/26
US98986TAB44 ZYNGA 19/24 CV
XS2537462389 TENDAM BRANDS 22/28 FLR
US03765KAA25 APHRIA 19/24 CV 144A
US983919AJ06 XILINX 2024
XS1854172043 ADANI GR.EN. 19/24 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2024
ISIN Name
DE000HLB2T68 LB.HESS.THR.CARRARA06E/20
IT0003516066 BOLOGNAFIERE S.P.A. O.N.
CA135087B451 CDA 2024 01.06
CA642869AJ00 NEW BRUNSWICK 2024
AT0000A1EEY2 ERSTE GP BNK15-24 FLR1420
TH0975010016 BANGCHAK SR-FGN- BA4,9338
US571748AV42 MARSH+MCLENNAN COS. 14/24
US377373AG03 GLAXOSM.CAP. 19/24
US341081FK84 FLA PWR LT 2024
USC67111AH49 NOVA CHEMICALS 17/24 REGS
DE000A11QEJ1 BERLIN, LAND LSA14/24A435
DE000HLB3RS5 LB.HESS.THR.CARRARA06C/18
DE000EH1A3P2 COBA MTH E2299 VAR
CH0244717978 ELO S.A. 14-24
CH0244175201 BQUE CANT. FRIBOURG 14-24
FR0011942283 ENGIE 14/UND.FLR
XS1622624242 ALLERGAN FNDG 17/24
XS1425274484 HEIDELB.MAT. MTN 16/24
XS1620176831 OMAN SOV.SUK 17/24 MTN
US212015AN15 CONTI. RES.(OKLA.) 2024
DE000DG4T9W5 DZ BANK IS.A729
DE000NLB2JE6 NORDLB 2 PH.BD.14/15
US824348AV80 SHERWIN-WILLIAMS 17/24
US887317AV76 WARNER MEDIA 14/24
DE000LB2BP16 LBBW FZA 22/24
LT0000630089 LITAUEN 20/24
DE000HLB7309 LB.HESS.THR.CARRARA06B/22
DE000DFK0RV6 DZ BANK IS.A1750
XS2125914593 ABBVIE 20/24
US29364DAS99 ENTERGY ARKANSAS 2024
US46647PCH73 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
US440452AG52 HORMEL FOODS 21/24
CH0525158421 AMP GR.FIN 20/24 MTN
USP4954WAB65 GRUPO IDESA 20/26
US98986TAB44 ZYNGA 19/24 CV
XS2537462389 TENDAM BRANDS 22/28 FLR
US03765KAA25 APHRIA 19/24 CV 144A
US983919AJ06 XILINX 2024
XS1854172043 ADANI GR.EN. 19/24 REGS