plenum bestätigt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg. Das laufende Geschäftsjahr ist gut gestartet. Die plenum Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Der Umsatz konnte im Jahresverlauf um 19,5% auf EUR 28.878 Tsd. gesteigert werden. Das operative Ergebnis ist im gleichen Zuge um 54,9% auf 3.110 Tsd. Euro angewachsen. Unsere Prognosen aus dem Jahr 2023 sind damit vollständig, bei einer EBITDA Marge von 10.7%, erfüllt. In einem eher verhalten, um 8,7% wachsenden Beratungsmarkt, hat sich die plenum Gruppe damit überdurchschnittlich gut behauptet. Die wesentlichen Treiber für die erfolgreiche Entwicklung in 2023 waren in erster Linie die Themenfelder Cyber Resilience im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, die anhaltende Regulierung der IT-Organisationen und Lieferketten sowie das Thema Nachhaltigkeit, welches zunehmend von mittelständischen Unternehmen aus der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe nachgefragt wird. Dieses Segment ist auch für die Transformationsberatung im Umfeld von S/4HANA Umstellungen neben unseren Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und der Energiewirtschaft zu einem relevanten Markt für die plenum AG angewachsen. Für das aktuelle Geschäftsjahr sind wir nach einem gelungenen Start weiterhin optimistisch. Dabei erwarten wir jedoch für das Jahr 2024 aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität um Talente und Projekte kein deutlich über die allgemeine Markterwartung von 9,8% hinausgehendes Wachstum. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit fast 40 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

