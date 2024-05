FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre schwache Tendenz vom Vortag angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 129,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten legten die Renditen ebenfalls überwiegend zu.

Zur Wochenmitte dürften zunächst Konjunkturdaten aus der Eurozone den Ton angeben. Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland überraschten am Morgen positiv. Im Laufe des Vormittags folgen entsprechende Daten aus Frankreich und Italien. Zudem werden Geld- und Kreditzahlen aus dem Währungsraum sowie Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. In den USA veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book./bgf/stk