Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Booster Precision Components GmbH:Booster Precision Components GmbH (die "Gesellschaft") gibt den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens (das "Schriftliche Verfahren") bekannt, das am 13. Mai 2024 in Bezug auf die ausstehende, bis zu EUR 60.000.000 vorrangig besicherte, kündbare Anleihe mit Fälligkeit 2026 (ISIN NO0012713520/ WKN A30V3Z) (die "Anleihe") der Gesellschaft eingeleitet wurde, und zwar in Bezug auf den Verzicht auf bestimmte Bedingungen in den Anleihebedingungen, wie in der Bekanntmachung des Schriftlichen Verfahrens vom 13. Mai 2024 (der "Antrag") angegeben. ...

