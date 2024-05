DJ EUREX/Zinssorgen drücken Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es auch am Mittwochmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Der Sprung der US-T-Bonds über die 4,50-Prozent-Marke hatte am Vortag für einen Kursrutsch gesorgt. Mit Spannung wird nun auf die deutschen Inflationsdaten am Nachmittag gewartet.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 19 Ticks auf 129,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,69 Prozent und das Tagestief bei 129,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.373 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 56 Ticks auf 126,90 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 116,02 Prozent.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.