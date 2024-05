Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Der Immobilienmarkt steht 2024 vor großen Herausforderungen. Welche Rolle spielt dabei die Inflation? Vanyo Walter ( Robomarkets ) : Inflationsbereinigt haben die Immobilienpreise in Deutschland um etwa 15 Prozent korrigiert, was insbesondere in Top-Märkten wie Berlin zu einer realen negativen Preisentwicklung über die letzten zwei Jahre geführt hat. Das bedeutet, dass trotz hoher nomineller Preise die Kaufkraft ...

