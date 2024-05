Die Nvidia-Aktie hat am gestrigen Dienstag ein neues Höchstniveau erreicht und damit die beeindruckende Kursentwicklung der letzten Tage fortgesetzt. Diese positive Entwicklung beruht auf starken Quartalszahlen und optimistischen Zukunftsaussichten für das Unternehmen. Zudem hat Nvidias Marktkapitalisierung einen wichtigen Meilenstein überschritten, was das Vertrauen in das Unternehmen weiter stärkt.Nvidia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...