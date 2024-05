Toronto, Ontario, 28. Mai 2024 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das "Unternehmen" oder "Pasinex") veröffentlicht ein weiteres Update über den aktuellen Stand seines Antrags auf freiwillige Handelsaussetzung für das Management ("MCTO"), der laut der Nationalen Richtlinie 12-203 ("NP 12-203") zulässig ist und von der British Columbia Securities Commission ("BCSC") am 30. April 2024 genehmigt wurde. Zur Erinnerung: Bei einem MCTO sind der CEO und der CFO des Unternehmens von jeglichem direkten oder indirekten Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens ausgeschlossen. Die anderen Aktionäre sind in ihrer Fähigkeit, mit den Wertpapieren des Unternehmens zu handeln, durch das MCTO nicht eingeschränkt.

Wie bereits am 22. April 2024 bekannt gegeben wurde (die "Mitteilung"), hat das Unternehmen einen entsprechenden MCTO-Antrag eingereicht, um mehr Zeit für die Einreichung des geprüften Jahresabschlusses und des dazugehörigen Lageberichts (MD&A) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (der "Jahresabschluss") zu haben, die ursprünglich am 29. April 2024 fällig waren.

Das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer bemühen sich auch weiterhin unter Einhaltung der nötigen Sorgfaltspflicht um eine ehestmögliche Fertigstellung des Jahresabschlusses. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es - wie in seinem Status-Update vom 13. Mai 2024 angekündigt - den Jahresabschluss bis zum 31. Mai 2024 einreichen wird.

Am 24. Mai 2024 gab das Unternehmen außerdem eine Verzögerung bei der Einreichung des Zwischenabschlusses und des dazugehörigen Lageberichts (MD&A) für die drei Monate zum 31. März 2024 (der "Zwischenabschluss") bekannt, welche am 30. Mai 2024 (die "Einreichungsfrist") fällig sind. Das Unternehmen hat bei der BCSC und anderen zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einen weiteren Antrag auf freiwillige Handelsaussetzung für das Management eingebracht, der jedoch am 27. Mai 2024 aufgrund des bereits vorhandenen Verzugs im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss abgelehnt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass die BCSC eine Handelsaussetzung ("CTO") erlassen wird, weil der Zwischenabschluss nicht bis zur Einreichungsfrist vorgelegt wurde.

Das Unternehmen setzt alle erforderlichen Maßnahmen, um eine möglichst rasche Einreichung des Zwischenabschlusses sicherzustellen. Sobald dies geschehen ist, wird eine Pressemitteilung über die erfolgreiche Einreichung des Zwischenabschlusses veröffentlicht. Nach Behebung des Versäumnisses innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der CTO gilt die Einreichung des Jahres- und Zwischenabschlusses, einschließlich aller anderen in weiterer Folge fälligen Einreichungen und Bescheinigungen, als Antrag auf Widerruf der CTO. Zwischenzeitlich setzt das Unternehmen seine Betriebstätigkeit ganz normal und ohne Unterbrechung fort.

Das Unternehmen bestätigt, dass seit dem Datum der Mitteilung: (i) mit Ausnahme der oben beschriebenen Umstände keine wesentlichen Änderungen im Hinblick auf die in der Mitteilung dargelegten Informationen eingetreten sind, die nicht allgemein veröffentlicht wurden; (ii) mit Ausnahme der oben beschriebenen Umstände kein Versäumnis des Unternehmens bei der Erfüllung seiner erklärten Absichten in Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 vorliegt; (iii) keine anderen ausgeführten Versäumnisse des Unternehmens gemäß NP 12-203 vorliegen; und (iv) keine anderen wesentlichen Informationen im Hinblick auf die Angelegenheiten des Unternehmens vorliegen, die nicht allgemein offengelegt wurden.

Das Unternehmen wird auch weiterhin den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 entsprechen, indem es im zweiwöchigen Intervall Statusberichte in Form von Pressemitteilungen veröffentlicht, solange es mit den oben genannten Einreichungspflichten in Verzug ist.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi ("Horzum AS") beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada, mit der Option, diese auf eine 80%ige Beteiligung zu erhöhen. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Interessengruppen, einschließlich Aktionäre, Mitarbeiter und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf den Zeitpunkt der Einreichung der Jahres- und Zwischenberichte, den Zeitpunkt und das Eintreten des CTO und den Widerruf des CTO beziehen, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen, einschließlich der Genauigkeit der Zeitrahmen, die dem Unternehmen von den Auditoren mitgeteilt wurden, basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

