Wie ist die aktuelle Lage beim DAX? Kann der deutsche Leitindex weiter steigen? Außerdem im Fokus: die Aktien von Schaeffler und Verbio. Der DAX hat sich am Mittwoch etwas weiter von seinem Rekordhoch entfernt. Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent ein auf 18 637 Punkte.Tags zuvor war der Dax bis auf 37 Punkte an seinen Höchststand bei 18 892 Punkten von Mitte Mai herangelaufen. Nun rückt eher wieder das Korrekturtief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...