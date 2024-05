© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



China-Aktien handeln am Handelsplatz in Hongkong auch am Mittwoch mit Verlusten. Der Überblick.Starke Erholungsrallye in den vergangenen Wochen Chinesische Basiswerte präsentierten sich in den vergangenen Wochen äußerst stark. Der Hang-Seng-Index, in dem unter anderem Schwergewichte wie Alibaba, Baidu und BYD sowie Tencent und Xiaomi gelistet sind, konnte ausgehend von seinem Mitte April verzeichneten Verlaufstief bei rund 16.150 Punkten auf knapp 19.800 Zähler ansteigen. Das entspricht einer beeindruckenden Rallye von 22 Prozent. Angetrieben wurden China-Aktien einerseits durch starke Quartalsergebnisse, die auf die lange ersehnte Erholung der chinesischen Wirtschaft schließen lassen, …