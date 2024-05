Berlin (ots) -Egmont Ehapa Media bringt spannendes Lesefutter an den Kiosk in Ihrer Nähe und in ausgewählte Supermärkte. Ab dem 4. Juni wird die beliebte Serie "Idefix und die Unbeugsamen" in neuem Glanz und mit überarbeitetem Cover im Handel erscheinen. Dann starten die Idefix-Abenteuer auch im Alben-Format durch und sind die perfekte Ergänzung zur Asterix-Albenreihe. Auf 48 Seiten gibt es allerbesten Lesestoff für alle und an jeder Ecke. Den französischen Zeichnern Philippe Fenech und Jean Bastide ist es gelungen, den Tieren den perfekten Pinselstrich zu verleihen.Den Serien-Anfang macht Album Nr. 1 "Römer müssen draußen bleiben". In drei tierisch lustigen Kurzgeschichten stellen sich Idefix und seine Freunde den Römern samt ihren Wachhunden entgegen und zeigen, wem das Revier gehört! Die gallischen Helden werden in diesem Album all den Humor und die Abenteuerlust präsentieren, die den großen Erfolg von Asterix ausmachen, welcher 1959 vom brillanten Duo René Goscinny und Albert Uderzo geschaffen wurde.Asterix-Verleger Wolf Stegmaier auf den Spuren von Idefix: "Bereits in den 70er-Jahren träumten René Goscinny und Albert Uderzo von einer Idefix-Reihe - sowohl als Comic wie auch als Zeichentrickfilm. 2021 ist dieser Traum wahr geworden. Seitdem gibt es Geschichten rund um den kleinen Hunde-Star als CGI-Fernseh-Serie und als Comicgeschichten im Zeichenstil von Uderzo. Und im 65. Jubiläumsjahr von Asterix dann auch im "großen" Alben-Format."Idefix-Geschichten gibt es regelmäßig kunterbunt auf weißem Papier und auch im TV als Serie. Übrigens! Es kann bereits die Witterung für das zweite Album "Idefix und die Unbeugsamen - Ins Fressnäpfchen getreten" aufgenommen werden. Am 30. September führt die Fährte zum Ziel. Für alle Asterix-Fans und Hundefreunde, die nicht genug von den gallischen Abenteuern bekommen, können sich ab Mitte August auf die neuen Folgen der zweiten Staffel der Zeichentrickserie auf RTL Super und TOGGO freuen.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt. "Idefix und die Unbeugsamen - Römer müssen draußen bleiben" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20) im neuen Alben-Format erscheint ab dem 4. Juni im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5789519