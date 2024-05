Bochum (ots) -Die Kreditkartenvergleichsplattform Kreditkarten.com (https://kreditkarten.com/) hat die Gewinner:innen des "Durchsetzer:innen-Stipendiums (https://kreditkarten.com/stipendium/)" bekannt gegeben. Aus einer Vielzahl herausragender Bewerbungen wurden fünf Studierende ausgewählt, die durch ihre einzigartige Durchsetzungskraft und überzeugenden Geschichten beeindruckten. Das Stipendium zielt darauf ab, Integration zu fördern, Bildung zu unterstützen und Chancen zu eröffnen.Das sind die Gewinner:innen:- Kateryna Mamonova- Zahra Azadeh- Nancy Alkurdi- Joudi Khal- Diar KhalJede:r Gewinner:in erhält 1.500 Euro zur Unterstützung ihrer akademischen und persönlichen Entwicklung. Dieses Stipendium ist ein Bekenntnis zu ihrem Potenzial und ihrer Fähigkeit, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.Feda Mecan, Mitbegründer von Kreditkarten.com, betont: "Unsere Stipendiat:innen haben außergewöhnliche Stärke und Entschlossenheit bewiesen. Sie sind ein Beispiel dafür, wie Hindernisse überwunden werden können und wie wichtig es ist, Geflüchtete in ihrer Bildung und ihrem Streben nach Erfolg zu unterstützen."Sercan Kahraman, Jurymitglied und Mitarbeiter bei Startdowns, dem Unternehmen hinter Kreditkarten.com, erklärt: "Die Auswahl der Stipendiat:innen war keine leichte Aufgabe, da viele Bewerbungen inspirierende Geschichten und beeindruckende Leistungen enthielten. Die fünf Gewinner:innen haben jedoch besonders hervorgestochen durch ihre Entschlossenheit und ihren Willen, etwas zu verändern."Ein Rückblick auf den WettbewerbDer Wettbewerb richtete sich an Studierende mit Fluchthintergrund und bot ihnen die Möglichkeit, ihre Geschichten und Visionen zu teilen. Viele Bewerbungen erzählten von persönlichen Erfahrungen, alltäglichen Herausforderungen und bemerkenswerten Durchsetzungsstrategien. Diese Geschichten sind ein Zeugnis der Stärke und des Engagements der Teilnehmenden.Über Kreditkarten.comKreditkarten.com (https://kreditkarten.com/) ist eine Plattform, die sich auf die Bewertung von Kreditkarten spezialisiert hat. Mit dem Ziel, Transparenz in den Markt zu bringen, untersucht und bewertet das Unternehmen jede Kreditkarte klar und transparent.Pressekontakt:Kreditkarten.comBergstraße 15344791 BochumVertreten durch: Feda MecanTelefon: +4917661489873E-Mail: presse@kreditkarten.comOriginal-Content von: Startdowns GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146647/5789516