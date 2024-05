DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Starker Auftakt zu den Sommerauktionen

Berlin (pta/29.05.2024/09:40) - Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Grundstücksauktionen AG, hat die Sommerauktionen am 24. und 28. Mai mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen.

Bei einem Einlieferungsvolumen für die Sommerauktionen von rd. EUR 6,9 Mio. wurden insgesamt 98 Immobilien mit einem Objektvolumen von EUR 7,9 Mio. versteigert bzw. seit der Frühjahrsauktion nachverkauft. Die Verkaufsquote betrug 87 % der aufgerufenen Immobilien.

Dieses Auktionsergebnis ist das Beste der Sächsischen Grundstücksauktionen AG seit der Frühjahrsauktion 2022, also seit acht Quartalen. Außerdem war es im Hinblick auf den Objektumsatz und die Aufgeldeinnahmen die beste Sommerauktion in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte der Gesellschaft. Aktuell deutet sich damit eine Trendwende zum Positiven an. Traditionell eröffnet die Sächsische Grundstücksauktionen AG den quartalsweise stattfindenden Auktionsturnus der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer Tochterunternehmen. In den nächsten Tagen folgen die Auktionen der Plettner & Brecht Immobilien GmbH, der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG und ab Mitte Juni dann die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG und die Deutsche Grundstücksauktionen AG selbst.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ).

