2023 dürfte nach einer ersten Hochrechnung einen Rekordrückgang für Geldautomaten beschert haben, so eine ganz aktuelle Studie von Barkow Consulting*. Geldautomaten in Deutschland verzeichneten in den Jahren 2021 und 2022 nach Angaben der EZB die stärksten Rückgänge aller Zeiten. Ein Grund dafür ist die starke Zunahme von Raubüberfällen mit hohen Schäden sowie ein verändertes Bargeldnutzungsverhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...