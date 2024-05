© Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack



Trotz starker Reisenachfrage und hohem Fluggastaufkommen verliert die Aktie von Lufthansa an Boden. Am Mittwoch belastet ein Mitbewerber das Sentiment.Um die Aktie von Lufthansa steht es derzeit äußerst schlecht. Mit einem Kursverlust von 21 Prozent seit dem Jahreswechsel ist das Papier eines der derzeit schlechtesten im MDAX. Die ungebrochen große Reiselust nach dem Ende der Corona-Pandemie hat der Aktie, die sich bereits seit Jahren im Sinkflug befindet, nur zeitweise wieder auf die Beine geholfen. Am Mittwoch verlieren die Anteile weitere 2 Prozent an Wert. Nur wenige Cent trennen Lufthansa noch von dem im April erzielten Tief und damit von neuen 52-Wochen-Tiefs. Sollte Lufthansa unter …