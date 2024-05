Vilnius (ots) -Der Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik wird bis 2028 voraussichtlich 13,02 Milliarden US-Dollar erreichen (ein jährliches Wachstum von 16 %) mit Solar-Carports als einem Hauptsegment (Quelle: Market Data Forecast).Kein Wunder. Der Solar-Carport ist eine ultimative 4-in-1-Solaranwendung, die:- Sicherheit und Sauberkeit des Fahrzeugs gewährleistet: Ein Solar-Carport schützt Fahrzeuge im Winter vor Schnee und Eis und im Sommer vor Hitze.- Optimale Nutzung der Fläche. Es ist nicht notwendig, ein Grundstück mit einer bodenmontierten Solaranlage zu belegen.- Maximale Sonneneinstrahlung über den Tag einfängt, da er in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann.- Den Immobilienwert steigert: eine starke Kapitalrendite liefert.SoliTek (https://www.solitek.eu/en)- ein europäischer, familiengeführter Hersteller von Solarmodulen und LFP-Batterien - stellt Solarmodule her, die speziell für Carports entwickelt wurden.Auf der Suche nach einem Carport mit rahmenlosen Modulen? Mit gerahmten Modulen? SoliTek-Solarmodule können an verschiedene Carport-Kundensegmente angepasst werden:- Für Wohn-Carports bietet SoliTek ihre SOLID Bifacial rahmenlosen Module (https://bit.ly/Bifacial-Frameless-Panels) an.- Für gewerbliche Carports produziert SoliTek die gerahmte Version ihrer SOLID Bifacial-Solarmodule (https://bit.ly/SOLID-Bifacial-Framed-Panels), die einfacher und schneller zu installieren sind.DIBt-zertifizierte SicherheitDa Solarmodule für Carports nicht auf dem Dach installiert werden, müssen sie sicher sein. Die Sicherheit der Verwendung von SoliTek-Solarmodulen für Carports wird durch die DIBt-Zertifizierung verstärkt (https://bit.ly/Carport-integrated-panels-DIBt-approved), die ihre Verwendung für Überkopfverglasungsanwendungen ermöglicht. Die Solarmodule erhielten diese Zertifizierung aufgrund ihrer einwandfreien Haltbarkeitseigenschaften. Sie sind:- Aus dickem 3+3 mm Glas gefertigt- Können Hagel von 40 mm standhalten- Können einer Belastung von 10.500 Pa oder 10 Metern Schnee standhalten- Haben die höchste Feuerwiderstandsklasse A- Haben eine 30-jährige Produkt- und Effizienzgarantie- Haben eine erwartete Lebensdauer von 50 JahrenEbenso langlebig, robust und bewährt ist die Carport-Struktur von SoliTek. Für Privatkunden bietet SoliTek eine elegante 100 % Holz-Carport-Struktur für Einzel- oder Doppelstellplätze an. Für gewerbliche Carports, die große Parkplätze abdecken, bietet SoliTek Aluminium- oder Stahlkonstruktionen an.SoliTek-Solarmodule sind nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt sicher:- Sie sind die ersten und einzigen, die die prestigeträchtige Nachhaltigkeitsauszeichnung - Cradle to Cradle GOLD-Zertifikat - halten.- Sie werden mit 100 % erneuerbarer Energie hergestellt.- SoliTek ist ein Netto-Null-Produzent, der 400-mal weniger CO2 ausstößt als die Top 5 PV-Hersteller.Warum einfache Parkplätze bauen, wenn man überdachte Parkplätze + kostenlosen Strom von der Sonne haben kann?Wählen Sie die langlebigsten und nachhaltigsten Solarmodule (https://bit.ly/Carport-integrated-panels-DIBt-approved) der Welt von SoliTek für Ihren Carport.Pressekontakt:press@solitek.euOriginal-Content von: Soli Tek Cells, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175015/5789616