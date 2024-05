Die meistgehandelten Produkte: Bearisch im Dow Jones - Bullisch bei Techwerten.

Der DAX® hat Schwierigkeiten, die 19.000-Punkte-Marke zu durchbrechen, und die Aussichten bleiben auch am Mittwoch düster. Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag kurz vor einem neuen Rekordstand umkehrte und mit einem Verlust von 0,5 Prozent bei 18.678 Punkten schloss, setzte sich der Abwärtstrend am Mittwochmorgen fort, mit einem Rückgang von 0,4 Prozent auf 18.597 Punkte.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute gegen fallende Kurse abgesichert. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short-Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Apple, Deutsche Telekom, Microsoft, NVIDIA und RWE hoch im Kurs. Im vergangenen Monat erholten sich die iPhone-Verkäufe von Apple in China deutlich, mit einem Anstieg der Auslieferungen um 52 %, begünstigt durch zahlreiche Rabattaktionen der Handelspartner, was Trader:innen zum Anlass nehmen um in Call-Optionsscheine zu investieren. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen gehörten heute Long-Produkte auf NVIDIA, Alphabet, Rheinmetall, Siemens Energy und Coinbase. Die Aktie des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Chipkonzerns NVIDIA kletterte gestern um knapp sieben Prozent und verhalf der NASDAQ zu neuen Rekorden. Anleger:innen partizipierten mit Faktor-Long-Produkte auf NVIDIA.

Am Abend wird aus den USA das Beige Book der Federal Reserve veröffentlicht. Dieser Wirtschaftsbericht liefert wesentliche Informationen zur aktuellen wirtschaftlichen Situation in den Vereinigten Staaten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Industrial Average Put HD3NSE 6,13 38703,00 Punkte 39312,597535 Punkte 60,48 Open End Dow Jones Industrial Average Put HD3NTS 5,16 38703,00 Punkte 39205,026192 Punkte 72,68 Open End Netflix Inc. Call HD282Q 9,6 649,30 USD 547,000251 USD 6,35 Open End Gold Put HC6JMP 9,07 2355,40 USD 2452,472145 USD 24,17 Open End Dow Jones Industrial Average Call HD1DB1 7,87 38731,00 Punkte 37903,86625 Punkte 39,32 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2024; 09:10 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HD1TF9 0,75 190,10 USD 250,00 USD 22,72 17.12.2025 Deutsche Telekom AG Call HD3XTH 1,36 21,66 EUR 22,00 EUR 15,72 19.03.2025 Microsoft Corp. Call HD2CW8 3,53 430,32 USD 425,00 USD 11,25 18.12.2024 NVIDIA Corp. Put HD3M67 4,46 1140,59 USD 1000,00 USD 22,06 18.09.2024 RWE AG Call HD1ZPA 0,54 34,66 EUR 35,00 EUR 6,37 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2024; 09:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD339A 19,34 1140,59 USD 569,728745 USD 2 Open End Alphabet Inc. Class C Long HD39N4 18,28 178,02 USD 118,716872 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 7,04 524,90 EUR 448,912175 EUR 7 Open End Siemens Energy AG Long HD5HS2 13,37 26,81 EUR 17,891505 EUR 3 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 10,15 245,10 USD 163,384079 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2024; 09:35 Uhr

