News von Trading-Treff.de Snowflake Aktienanalyse nach den jüngsten Daten. Der Umsatz steigt weiter, doch ein Gewinn ist noch nicht in Sicht. Wie reagiert die Aktie? Snowflake wächst weiter im Cloud-Markt Snowflake Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cloud-basierten Datenplattformen. Gegründet im Jahr 2012 von Benoit Dageville, Thierry Cruanes und Marcin Zukowski, hat Snowflake in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte gemacht und sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...