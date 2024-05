© Foto: Porsche



Die Porsche-Ikone 911 GTS bekommt einen Hybridantrieb, der das Geschoss noch einmal deutlich kraftvoller und schneller macht. Die Spezifikationen sind beeindruckend.Porsche hat am Dienstag in den USA die erste Hybridversion der 911-Ikone in der Geschichte des Unternehmens vorgestellt. Die Einführung des Hybridmodells des 911 Carrera GTS markiert eine bedeutsame Anpassung des deutschen Sportwagenherstellers an die wachsenden Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen und strengeren Kraftstoffnormen. Der neue 911 Carrera GTS Hybrid, der hierzulande bei knapp 171.000 Euro startet und in den USA ab 164.900 US-Dollar erhältlich ist, beschleunigt von 0 auf 100 km/h in nur 3,0 Sekunden und …