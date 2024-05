Shiba Inu Kursexplosion: Trotz Run will der neue PlayDoge ihm den Rang ablaufen

Shiba Inu hat sich mit einem fulminanten Sprung über die $0.000028-Marke zurückgemeldet. Diese Schwelle war ein echter Prüfstein für den Token, und jetzt, wo er sie gemeistert hat, scheint nichts ihn aufzuhalten - zumindest nicht, bevor er die nächste magische Grenze von $0.00003 erreicht.

SHIB nun in einer kurzen Konsolidierung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Für SHIB-Fans und Trader ist das ein echtes Feuerwerk! In den letzten Tagen hat der Token richtig Gas gegeben, und die steigenden Käufe sind wie ein Turbo-Boost für seinen Kurs. Die Konsolidierungsphase hat er hinter sich gelassen und ist wie ein Raketenstart in die Höhe geschossen.

Ein Blick auf das SHIB/USDT-Diagramm bei TradingView zeigt, dass Shiba Inu jetzt über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt - ein sicheres Zeichen, dass er ordentlich Schubkraft hat. Und der 200-Tage-Durchschnitt? Der ist weit unten und signalisiert, dass die Bullen am Drücker sind.

Volumen hat zugelegt

Das Volumen spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Krypto-Karussell. Es steigt zusammen mit dem Preis, was zeigt, dass diese Fahrt noch lange nicht vorbei ist. Mehr Volumen bedeutet mehr Bestätigung für den Aufwärtstrend.

Der nächste Stopp sollte frühestens bei $0.00003 sein. Diese runde Zahl ist nicht nur psychologisch wichtig, sondern könnte auch der Schlüssel für noch größere Gewinne sein.

Allerdings nähert sich der Relative-Stärke-Index (RSI) der überkauften Zone, was auf kurzzeitigen Verkaufsdruck hindeutet. Aber keine Sorge: Wenn die Käufer weiter Gas geben, könnte der Shiba Inu noch viel weiter laufen.

Während Shiba Inu so richtig aufdreht, hat ein neuer Herausforderer namens PlayDoge die Bühne betreten. Der Memecoin lockt mit neuen Spiele im 8 bit Style und dazu mit der entsprechenden Play-to-Earn möglichkeit. Ob er dem Shiba Inu wirklich den Rang ablaufen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht, das Rennen ist spannend wie nie!

Hier zu den Möglichkeiten von PlayDoge.

Retro Style, Quelle: https://playdoge.io/de

Der PlayDoge-Token ist ein brandneuer Akteur im Kryptomarkt, der als Play-to-Earn (P2E) Spiel entwickelt wurde und auf der Binance Smart Chain läuft. In diesem Spiel können Nutzer durch die Pflege und das Spielen mit ihren virtuellen Doge-Avataren $PLAY-Token verdienen. Diese Avatare erinnern an die nostalgischen Tamagotchi-Spiele aus den 90ern, allerdings mit einem modernen Twist, der finanzielle Anreize bietet?.

PlayDoge will Shiba Inu durch innovative Spielmechaniken und ein starkes Belohnungssystem herauszufordern. Während Shiba Inu seine Popularität durch seine Meme-Kultur erlangt hat, setzt PlayDoge auf das wachsende Interesse an P2E-Spielen und die damit verbundenen finanziellen Vorteile. Mit einer geplanten Presale-Hardcap von 24,4 Millionen Dollar und einem initialen Preis von $0.00451 pro Token, verspricht PlayDoge attraktive Gewinne für frühe Investoren.

Hier zu PlayDoge und Teil des Retro Community werden.

Online Gaming am Vormarsch

Der Online-Gaming-Markt befindet sich in einer Phase rasanten Wachstums und technologischer Innovation. Prognosen deuten darauf hin, dass der Markt bis 2028 um 75,2 Milliarden USD wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,55%. Diese Entwicklung wird durch den zunehmenden Einfluss von E-Sports, strategischen Partnerschaften zwischen Spieleentwicklern und der Integration neuer Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) getrieben.

Ein wesentlicher Trend ist die Verschmelzung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie mit der Gaming-Welt. Blockchain ermöglicht sichere, transparente Transaktionen und wahre Eigentumsrechte an digitalen In-Game-Assets, die als NFTs (Non-Fungible Tokens) gehandelt werden können. Diese Technologie sorgt für eine größere Spielerbindung und eröffnet neue Monetarisierungsmöglichkeiten.

Blockchain Gaming Markt, Quelle: https://www.fortunebusinessinsights.com/

PlayDoge, ein neues Play-to-Earn (P2E) Spiel, profitiert erheblich von diesen Trends. Durch die Integration von Blockchain-Technologie bietet PlayDoge den Spielern die Möglichkeit, $PLAY-Token zu verdienen, während sie sich um ihre virtuellen Doge-Avatare kümmern und an Mini-Spielen teilnehmen. Diese Kombination aus Unterhaltung und finanziellen Anreizen könnte PlayDoge helfen, ein ordenliches Stück vom Kuchen des Online-Gaming-Marktes abzubekommen.

Der P2E-Markt, angeführt von einfachen Spielen wie PlayDoge, wächst rasant. Die Spieler können nicht nur Spaß haben, sondern auch echtes Geld verdienen, was das traditionelle Gaming-Modell revolutioniert.

Durch die Kombination von nostalgischem Spielspaß und modernen Krypto-Belohnungen hat PlayDoge das Potenzial, eine starke Konkurrenz für Shiba Inu zu werden und könnte sich schnell einen Platz im Herzen der Krypto-Community sichern.

$Play Token kaufen und noch vom günstigsten Vorverkaufspreis profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.