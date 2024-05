Georg Hotar, CEO von Photon Energy, präsentierte das Geschäftsmodell, die jüngsten Entwicklungen und den Ausblick des Unternehmens auf der mwb research Renewables Conference (Videoaufzeichnung: https://research-hub.de/events). 2023 war ein herausforderndes Jahr für Photon Energy, da mehrere Geschäftsbereiche gleichzeitig mit widrigen Bedingungen konfrontiert waren. Es gibt jedoch Anzeichen für eine Trendwende im Jahr 2024. Photon Energy hat einen großen Teil seines ungarischen Portfolios auf ein Einspeisetarifmodell umgestellt und sich damit stabilere Umsätze gesichert. Steigende Forward-Strompreise sind ein weiterer positiver Indikator. Schließlich wird erwartet, dass der neue Geschäftsbereich New Energy im GJ24 erstmals einen signifikanten Beitrag leisten wird. Photon Energy hält an seiner Umsatz und EBITDA-Prognose für das GJ24 in Höhe von EUR 90-100 Mio. bzw. EUR 16-18 Mio. fest und erwartet somit ein deutliches Wachstum. mwb researchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,05. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





