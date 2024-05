H2 Core, ein Unternehmen, an dem Enapter maßgeblich beteiligt ist, stellte sich gestern auf der mwb research Renewables Conference vor. Das Unternehmen ist ein Wasserstoffsystemintegrator, der sich auf die Endmontage und Installation von kompletten Wasserstoffsystemen (Elektrolyseur, Tank und Brennstoffzelle) spezialisiert hat. H2 Core steht kurz vor dem Börsengang durch ein Reverse IPO. Für Enapter hat diese Partnerschaft zwei wichtige Vorteile: Zum einen kann Enapter über H2 Core Komplettlösungen anbieten und vom damit verbundenen Wachstum profitieren. Andererseits wird der Wert der Beteiligung von Enapter an H2 Core nach dem Börsengang besser sichtbar. All dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass Enapter ein gutes Gespür dafür hat, wertsteigernde Partnerschaften einzugehen, um sich optimal im Wasserstoffmarkt zu positionieren. mwb researchs Analysten bestätigen daher ihr Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





