DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GOLDMANN SACHS GROUP CDR GOS0 CA38150F1045 29.05.2024 HZE/EOT

HOME DEPOT INC.CDR(REG.S) HDI0 CA43709V1058 29.05.2024 HZE/EOT

AIA GROUP LTD SP.ADR/4 7A2S US0013172053 29.05.2024 HZE/EOT

GRUPO TELEVISA ADR/5 CPO TLV US40049J2069 29.05.2024 HZE/EOT

LEGRAND UNSP.ARD 1/5 EO 4 LRC0 US5246711049 29.05.2024 HZE/EOT

LEROY SEAFOOD GR.UNSP.ADR Z1L0 US52681J1051 29.05.2024 HZE/EOT

SMA SOLAR T. UNSP.ADR/0,1 S93 US78446M1099 29.05.2024 HZE/EOT

YARA INTL ASA ADR NK1,70 IU20 US9848512045 29.05.2024 HZE/EOT

