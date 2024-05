Zug (www.fondscheck.de) - Die Kryptowährung Ethereum befindet sich seit Jahresbeginn im Rückenwind der Zulassung von US Bitcoin-ETFs in einem beeindruckenden Aufwärtskurs, so die 21Shares AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Vergangene Woche wurden Ethereum-Spot-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorläufig zugelassen, was Ethereum weiteren Auftrieb verlieh. Die Krypto-Branche wird in zunehmendem Maße ernst genommen - und das weltweit. In weiteren bedeutenden Volkswirtschaften durchlaufen kryptobasierte Finanzprodukte in diesen Wochen Zulassungsverfahren und erhalten positive Signale von den zuständigen Behörden. Ophelia Snyder, Co-Gründerin des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares, kommentiert die aktuell stark zunehmende regulatorische Akzeptanz und ihre Bedeutung für das Wachstum der Krypto-Branche. ...

