© Foto: Michael Kappeler/dpa



Um der aggressiven Expansion chinesischer Hersteller in Europa entgegenzutreten, plant VW, Modelle für etwa 20.000 Euro ab 2027 anzubieten."Mit diesem Schritt betonen wir unser Engagement für den europäischen Markt und die europäische Industriepolitik", erklärte Oliver Blume, CEO von Volkswagen, nachdem Verhandlungen mit Renault über eine mögliche Kooperation am Anfang des Monats gescheitert sind. Das Projekt ID.1 zielt darauf ab, Elektromobilität in Europa zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Volkswagen betonte, dass die Fertigung dieser neuen E-Fahrzeuglinie stark auf Europa ausgerichtet sein wird, was nicht nur die Lieferketten verkürzt, sondern auch die Emissionen durch den …