Übach-Palenberg (pta/29.05.2024/11:57) - Größerer Dividendensprung möglich

Statt eines Aktienrückkaufs soll die reguläre Ausschüttung ab 2024/25 überproportional steigen

Die Wurmtal Beteiligungen AG hat auch im Geschäftsjahr 2023/24 (30.04.) äußerst solide gewirtschaftet. So stieg der Bilanzgewinn um weitere 12,6 % auf 911.000 (810.000) Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern stellte sich auf 588.000 (615.000) Euro bzw. 0,40 (0,42) Euro je Aktie. Der Jahresabschluss wurde in der AR-Sitzung vom 28.05.2024 ausführlich besprochen und im Anschluss einstimmig festgestellt. Der kommenden Hauptversammlung soll eine 6 % höhere Dividende je Aktie von 0,35 (0,33) Euro vorgeschlagen werden. Die Ausschüttungssumme steigt somit zum zweiten Mal in Folge auf 516.250 (486.750) Euro.

"Wie in jedem Jahr haben wir zwischen einer höheren Dividende und den Liquiditätsanforderungen mit Blick auf weitere geplante Zukäufe abzuwägen.", erklärt Vorstand Franz-Josef Lhomme. Deshalb soll der kommenden HV eine Dividendenerhöhung auf 0,35 (0,33) Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Nach zahlreichen Rückmeldungen aus dem Aktionariat wird hingegen das angekündigte Aktienrückkaufprogramm nicht auf der Tagesordnung stehen. "Das lässt uns ab 2024/25 grundsätzlich mehr finanziellen Spielraum, um die Bardividende deutlicher anzuheben", so Lhomme. Denn das Geld stünde den Aktionären zu und solle nicht gehortet werden.

138.000 Euro risikoloser Zusatzertrag in zwei Jahren

Wie im vorherigen Geschäftsjahr ist es neben den bereits gemeldeten Erfolgen im operativen Versicherungsvermittlungsgeschäft der Töchter Kehmer und Gondorf gelungen, 2023/24 ein Finanzergebnis zu erwirtschaften, das den Großteil der operativen Kosten von 57.000 (56.000) Euro der Wurmtal Beteiligungen AG abdeckt. So wurde unter dem Strich mit dem "Park-Investment" CS Euroreal (WKN: 980500) ein weiterer Gewinn von 38.000 (100.000) Euro erzielt. Erträgen von 128.000 (179.000) Euro standen Abschreibungen von 90.000 (81.200) Euro gegenüber. In zwei Jahren wurden somit 138.000 Euro Ertrag mit dem CS Euroreal erwirtschaftet, dem kein wirtschaftliches Risko gegenübersteht, da der Fonds nur noch aus Bargeld besteht.

Cash-Management bringt 2024/25 zusätzlichen Ertrag

"Nach der Zinswende macht es Sinn, die freie Liquidität der Tochter Kehmer Versicherungsmakler GmbH z. B. in kurzlaufenden Bundesanleihen zu parken, die sich zurzeit durchschnittlich mit etwa 3 % p.a. verzinsen", unterstreicht Lhomme. Bilanziell findet sich dies in der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" von 430.000 Euro wieder. Der Ertrag in Höhe einer kleinen fünfstelligen Summe wird sich im laufenden Geschäftsjahr erstmals die Gewinn- und Verlustrechnung positiv niederschlagen.

Zuversichtlich für 2024/25

Nach wie vor resultiert der überwiegende Teil des Umsat-zes der Töchter Kehmer und Gondorf aus jährlich wiederkehrenden Einnahmen - mit steigender Tendenz. Entscheidend für den geschäftlichen Erfolg bleiben die Monate Januar bis März eines jeden Jahres. In der Regel werden im Q1 die Jahresrechnungen geschrieben und auch gezahlt. Daher kann bereits heute angekündigt werden, dass die Ausschüttung an die Wurmtal Beteiligungen AG im Q1 2025 mindestens konstant bleiben wird. "Es gibt daher allen Grund optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr zu blicken", freut sich der Alleinvorstand.

* * *

Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1,475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

