Der Dax tut sich im frühen Mittwochshandel (29. Mai) schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren und sich näher an die 19.000 Punkte heranzuarbeiten. Offenkundig wartet der Index ab. Im weiteren Tagesverlauf werden noch einige wichtige Preis- und Konjunkturdaten erwartet. So werden aktuelle Daten zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise (nach Redaktionsschluss) veröffentlicht. Zudem steht in den USA unter anderem die Veröffentlichung des Beige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...