Coinbase Global: Krypto-Aktie bricht nach oben aus!

Einstiegsgelegenheit in das Papier des Kryptowährungshändlers!

Rückblick

Coinbase Global ist auf den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, welche uns Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort können digitale Werte wie beispielsweise Bitcoin auf einfache und sichere Weise gesendet und empfangen werden. Mit dem steilen Anstieg des Bitcoins konnte auch die Coinbase-Aktie entsprechend stark zulegen.

Coinbase Global-Aktie: Chart vom 28.05.2024, Kürzel: COIN, Kurs: 240.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über die orange Widerstandslinie haben wir bereits ein Kaufsignal erhalten. Temporäre Rücksetzer könnten sich als attraktive Einstiegsmöglichkeiten anbieten.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse unterhalb des EMA-50 wären ein Zeichen von Schwäche und erhöhen die Wahrscheinlichkeit tieferer Notierungen.

Meinung

DieKrypto-Aktie bietet uns die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Kryptowährungen teilzunehmen, ohne direkt in diese zu investieren. Weiters lässt sich mit der Coinbase-Aktie auch das Portfolio diversifizieren. Da Kryptowährungen ein volatiler Markt sind, bieten sie das Potenzial für hohe Renditen. Krypto-Aktien wie Coinbase sind aufgrund ihrer Schwankungsbreite für Anleger mit einer hohen Risikoaffinität interessant. In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass die Bullen die Kurse bis an die psychologisch wichtige 300-USD-Marke nach oben treiben könnten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 60.16 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.07 Mrd. USD

Meine Meinung zu Coinbase Global ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.05.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.