DJ PTA-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: Investoren erwerben für 550.000EUR Partizipation an savedroid-Krypto-Herausgabeforderung vs Ex-ICO-Treuhänder RA Hellinger - Kapitalgeber aus Deutschland und Bulgarien beteiligen sich an rechtskräftig titulierter Forderung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/29.05.2024/12:35) - Frankfurt am Main, 29. Mai 2024 - Die savedroid AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22), hat im Zuge des laufenden Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen den ehemaligen ICO-Treuhänder, Herrn Rechtsanwalt Axel Hellinger, zwei erfahrenen Investoren aus Deutschland und Bulgarien eine Beteiligung an einem Teil der rechtskräftig titulierten Herausgabeforderung von Kryptowährungsguthaben eingeräumt. Durch die Transaktion fließen der Gesellschaft insgesamt 550.000,00 Euro zusätzliche Liquidität zu. Über weitere Details der Transaktion wurde mit den Investoren Stillschweigen vereinbart.

Bereits Ende März 2024 hatte das Landgericht Bonn im zweiten Zwangsvollstreckungsverfahren bis zu 6 Monate Zwangshaft gegen Herrn Rechtsanwalt Axel Hellinger festgesetzt, da er Kryptowährungen mit einem aktuellen Marktwert von mehr als 40 Millionen Euro rechtswidrig zurückhält. Damit hatte die savedroid AG einen signifikanten Meilenstein zur Herausgabe der Kryptowährungsguthaben aus ihrem ICO (Initial Coin Offering) vom ersten Quartal 2018 erzielt und das Fundament für die nun erfolgte Beteiligung der Investoren geschaffen. Herr Rechtsanwalt Axel Hellinger hatte sofortige Beschwerde gegen den Zwangshaftbeschluss des Landgerichts Bonn eingelegt, daraufhin hat das Oberlandesgericht Köln eine mündliche Verhandlung für Anfang Juni 2024 angeordnet.

Weitere Details und Hintergrundinformationen zum Kryptowährungsherausgabeverfahren der savedroid AG gegen den ehemaligen ICO-Treuhänder finden sich in unseren drei Ad-hoc-Mitteilungen vom 26. März 2024: https://www.pressetext.com /news/20240326017, vom 28. Oktober 2022: https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/ advanced-bitcoin-technologies-ag-bundesgerichtshof-weist-nichtzulassungsbeschwerde-im-wallet-herausgabeverfahren-der-savedroid-ag-zurueck /1680939 sowie vom 15. Oktober 2021: https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/ advanced-bitcoin-technologies-ag-savedroid-ag-gewinnt-auch-in-zweiter-instanz-den-rechtsstreit-im-wallet-herausgabeverfahren /1481499.

Investoren- und Medienkontakt

Dr. Yassin Hankir Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG Telefon: +49-(0)69-24009842 E-Mail: ir@abt-ag.com

(Ende)

Aussender: Advanced Bitcoin Technologies AG Adresse: Intzestraße 1, 60314 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Yassin Hankir Tel.: +49-(0)69-24009842 E-Mail: ir@abt-ag.com Website: www.abt-ag.com

ISIN(s): DE000A2YPJ22 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2024 06:35 ET (10:35 GMT)