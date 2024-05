Gestern schoss die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) mit einem Kursplus von rund +15% auf ein neues 6-Monatshoch, doch am Mittwochmorgen ist das Vorzeichen des norwegischen Wasserstofftitels tiefrot. Die Aktie verliert in den ersten Handelsstunden über -10% an Wert. Machen Anleger Kasse oder gibt es andere Gründe für den Kurssturz? Zu schnell zu hoch gestiegen? Vieles spricht dafür, dass Anleger zur Wochenmitte ihre Gewinne einkassieren. Man kann es ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...