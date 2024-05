© Foto: wasi1370 auf Pixabay



Einem Bericht der Financial Times zufolge soll Öl-Multi ConocoPhillips am Kauf von Marathon Oil interessiert sein und hier für 15 Milliarden US-Dollar geboten haben.Unmittelbar nachdem am Dienstagabend die Aktionäre von Hess der 53 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme durch Chevron zugestimmt haben, könnte die Öl-Branche vor der nächsten großen Zusammenlegung stehen. Branche laut Financial Times vor 15-Milliarden-Übernahme Wie die Financial Times berichtet, befindet sich ConocoPhillips in fortgeschrittenen Gesprächen, den deutlich kleineren Konkurrenten Marathon Oil zu kaufen. Während ConocoPhillips an der Börse mit 137 Milliarden US-Dollar bewertet wird, kommt Marathon Oil derzeit auf …