FCR Immobilien ist mit Rückgängen bei den Funds from Operations sowie dem Vorsteuerergebnis ins Jahr 2024 gestartet. In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat das Immobilien-Unternehmen aus Pullach im Isartal ein Ergebnis vor Steuern von 3,6 Millionen Euro erzielt, das sind 0,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Funds from ...

Den vollständigen Artikel lesen ...