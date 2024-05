Nach einer kurzen Erholung am Montag (+3,2%) präsentiert sich die Evotec-Aktie heute wieder deutlich schwächer - aktuell geht es rund 3,7% in den Keller (Kursverlust gestern: 1,7%). Damit fällt die Evotec-Aktie heute auf ein neues Fünf-Jahres-Tief und hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 51% an Wert verloren. Auf Jahressicht müssen Evotec-Aktionäre ein Minus von...

