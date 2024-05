Die Dortmunder Niederlassung des Logistikdienstleisters Dachser setzt seit einigen Wochen drei neue Batterie-elektrische Lkw im Regelbetrieb ein: einen 19-Tonner von Mercedes-Benz für den Verteilerverkehr in und um Dortmund sowie zwei 42-Tonner von Volvo mit anderem Einsatzprofil. Bei den beiden Volvos handelt es sich um FH Electric mit Wechselbrücke in der höchsten Antriebs-Konfiguration - also mit drei Elektromotoren und sechs Batteriepaketen, ...

