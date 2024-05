Vitesco Technologies wird seinen Achsantrieb EMR3 für ein weiteres Modell an Honda liefern. Der neue Auftrag umfasst den Einsatz des E-Antriebs im neuen CR-V e:FCEV, der im Laufe dieses Jahres in Kalifornien und Japan erhältlich sein wird. Damit wird zum ersten Mal ein Antriebssystem von Vitesco in ein E-Auto mit Wasserstoff-Brennstoffzelle integriert, wie der deutsche Zulieferer mitteilt. Der "bewährte elektrische Achsantrieb" werde ohne nennenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...